Компания Xgimi на выставке IFA 2025 анонсировала Titan — свой первый проектор, созданный для коммерческого использования, но подходящий и для премиальных домашних кинотеатров.

Устройство обеспечивает яркость 5000 ISO люмен и поддерживает нативное 4K-разрешение, гарантируя чёткое и яркое изображение даже в хорошо освещённых помещениях.





В основе Titan лежит крупная 0,78-дюймовая DMD-матрица, площадь отражающей поверхности которой в 2,8 раза больше, чем у стандартных 0,47-дюймовых чипов. Это обеспечивает более высокую детализацию, яркость и контрастность. Источником света служит собственная двухлазерная система, а за обработку изображения отвечает новый процессор Xgimi X1 AI, который в реальном времени повышает чёткость, контраст и точность цветопередачи.

Проектор охватывает 100% цветового пространства DCI-P3 и достигает динамической контрастности 5 000 000:1. Поддерживаются Dolby Vision, HDR10+, IMAX Enhanced и Filmmaker Mode. Titan сохраняет яркость и точность цветов даже при внешнем освещении, что делает его удобным для использования без затемнения комнаты.





Среди других особенностей — моторизованный сдвиг объектива для точной регулировки по вертикали и горизонтали без искажений, низкий уровень шума (менее 28 дБ на расстоянии одного метра), встроенный блок питания для аккуратной потолочной установки и поддержка 3D-контента.

Titan ориентирован как на энтузиастов AV-систем и владельцев домашних кинотеатров, так и на малый бизнес — для конференц-залов, торговых витрин и иммерсивных инсталляций. Он также может стать заменой устаревших ламповых проекторов.





Цена и дата выхода Titan пока не раскрыты. Помимо него Xgimi на IFA 2025 также показала серию Horizon 20, рассчитанную на геймеров и любителей домашних кинотеатров.