В соцсети X появились слухи о том, что следующее поколение наушников Apple AirPods Pro может получить встроенные инфракрасные камеры. Предполагается, что они смогут «видеть» окружающее пространство и анализировать обстановку вокруг пользователя, что должно улучшить работу пространственного звука, особенно в связке с гарнитурой Apple Vision Pro.

По информации инсайдера под ником Kosutami, в каждом наушнике AirPods Pro может быть установлена как минимум одна ИК-камера. Их основная задача — анализ окружающей среды для более точной и реалистичной настройки пространственного аудио. Таким образом, Apple, судя по всему, рассматривает развитие AirPods не только с точки зрения звука, но и с учётом визуального восприятия пространства.

Эти слухи перекликаются с более ранними заявлениями аналитика Мин-Чи Куо, который ещё в 2024 году сообщал, что Apple работает над AirPods с инфракрасными камерами и называл 2026 год возможным сроком их выхода. В марте 2025 года журналист Bloomberg Марк Гурман также писал, что компания изучает возможность добавления ИК-камер в AirPods в ближайшем будущем. Кроме того, другой инсайдер, известный как Instant Digital, утверждает, что версия AirPods Pro с инфракрасными камерами может выйти уже в этом году.

При этом назначение таких камер пока остаётся предметом споров. Часть источников уверена, что они будут использоваться исключительно для улучшения пространственного звука, особенно при совместной работе с Vision Pro. Другие предполагают, что камеры могут задействовать для управления жестами, по аналогии с уже существующими функциями кивков и покачиваний головы для принятия или отклонения звонков.

Важно отметить, что на данный момент вся эта информация основана лишь на слухах. Пока неизвестно, речь идёт о полностью новой модели AirPods Pro или же об улучшенной версии текущих AirPods Pro третьего поколения.



