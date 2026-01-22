Sony представила свои новые беспроводные наушники LinkBuds Clip. Как следует из названия, это модель с клипсовым креплением — такой формат в последнее время становится всё популярнее среди производителей, поскольку позволяет слушать музыку и одновременно слышать окружающие звуки.

Главное преимущество клипсовой конструкции в том, что наушники не изолируют пользователя полностью от внешнего мира. Sony отмечает, что LinkBuds Clip разработаны для комфортной и устойчивой посадки на ушах разного типа. Для этого предусмотрены съёмные вставки Fitting Cushions, благодаря которым наушники можно носить в течение всего дня.

У LinkBuds Clip есть три режима прослушивания: Standard, Voice Boost и Sound Leakage Reduction. Фирменное приложение позволяет настраивать звук с помощью 10-полосного эквалайзера. Sony также заявляет о высоком качестве звонков: для передачи голоса используется датчик костной проводимости, а фоновый шум подавляется с помощью системы шумоподавления на базе ИИ.

Автономность наушников составляет до 9 часов, а с учётом зарядного кейса — до 37 часов. Быстрая зарядка обеспечивает около часа работы всего за три минуты. Наушники защищены от брызг по стандарту IPX4 и поддерживают подключение к нескольким устройствам одновременно через Multipoint.

Sony LinkBuds Clip уже поступили в продажу в США по цене 230 долларов. Доступны четыре расцветки: чёрная, серо-бежевая, зелёная и лавандовая. Чехлы для кейса и дополнительные вставки Fitting Cushions можно приобрести отдельно на сайте Sony за 25 долларов.



