Игровые консоли не вечны, и поддержка устаревших моделей становится все более проблематичной. Компании-производители со временем прекращают поддержку старых устройств, и, похоже, PlayStation 4 вскоре ждет та же участь.

Как сообщает инсайдер Том Хендерсон, Sony планирует постепенно прекратить поддержку PS4 в середине 2026 года. Полученные Хендерсоном документы указывают на то, что весной разработчики потеряют возможность интеграции сервисов, связанных с этой консолью. Это коснется:

Лента активности (Web API);

Малое хранилище игр (TSS);

Пользовательское хранилище (TUS);

Сервисы профилей и пользователей;

Фильтры слов;

Общее медиа (Web API).

Согласно документации, эти сервисы были созданы для обеспечения взаимодействия между PlayStation разных поколений. На момент публикации Sony не предоставила комментариев по поводу этих слухов.

В этом году PlayStation 4 исполняется 12 лет с момента выхода. PS4 по праву можно назвать «возрастной» консолью, однако благодаря определенным факторам она все еще функционирует и сохраняет некоторую популярность. Некоторые разработчики даже выпускают на эту платформу новые игры, в том числе Call of Duty: Black Ops 7. Для сравнения: о PlayStation 3 забыли гораздо быстрее.