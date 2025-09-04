Компания Sony выпустила доступные проводные наушники-вкладыши IER-EX15C, подключающиеся через USB-C.

Модель оснащена 5-мм неодимовыми драйверами, которые, по заявлению производителя, обеспечивают качественное звучание с мощными басами и чётким вокалом. Встроенный микрофон и пульт управления на кабеле включают многофункциональную кнопку и регулировку громкости.





Многофункциональная кнопка позволяет управлять воспроизведением (пауза/старт, переключение треков), отвечать и завершать звонки, включать или отключать микрофон, а также активировать голосового ассистента.

Наушники оснащены ползунком для регулировки длины кабеля. Благодаря специальной рельефной отделке провод не спутывается. В комплект входят насадки четырёх размеров — XS, M и XL.





Sony IER-EX15C предлагаются в четырёх цветах: чёрный, синий, розовый и белый. Цена модели составляет $30.