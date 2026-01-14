Компания Sharge выпустила в Китае новый внешний аккумулятор Flow 3. Модель получила компактный корпус, встроенный кабель, номинальную ёмкость 10 000 мА·ч и поддержку быстрой зарядки мощностью до 45 Вт. Стартовая цена устройства составляет 239 юаней, что эквивалентно примерно 34 долларам США.

Как и предыдущее поколение, Sharge Flow 3 отличается небольшими габаритами, однако, по словам производителя, новинка стала на 20% компактнее. Благодаря этому пауэрбанк легко помещается даже в небольшом кармане.

Flow 3 позиционируется как устройство формата «3 в 1», способное одновременно заряжать до трёх гаджетов. В конструкции предусмотрены встроенный кабель USB-C, один разъём USB-C и один порт USB-A. Встроенный кабель и USB-C порт обеспечивают мощность до 45 Вт, тогда как USB-A способен выдавать до 22,5 Вт.

При максимальной мощности в 45 Вт, как утверждает Sharge, Flow 3 может зарядить iPhone 17 Pro с 0 до 70% всего за 30 минут. Аккумулятор поддерживает распространённые протоколы быстрой зарядки и оснащён системой защиты, обеспечивающей стабильную и безопасную подачу энергии.

Внешне Sharge Flow 3 выполнен в фирменном полупрозрачном дизайне. Встроенный кабель также выполняет роль петли, за которую удобно держать или переносить устройство. Доступны два цветовых варианта, один из которых хорошо сочетается с расцветкой iPhone 17 Pro Cosmic Orange.





На данный момент пауэрбанк продаётся только на китайском рынке. Информации о глобальном запуске пока нет, однако Sharge обычно выводит большинство своих аксессуаров и на международный рынок.