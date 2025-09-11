Сбер совместно с компанией SberDevices анонсировал новое устройство — SberBoom Micro. Новинка объединяет в себе голосового ассистента GigaChat и возможность превратить любую Bluetooth-колонку в полноценный умный гаджет.

Подключение осуществляется с помощью голосовой команды «Салют, подключись к Bluetooth-колонке» или через мобильное приложение «Салют». Кроме того, SberBoom Micro можно использовать вместе с телевизорами и ТВ-приставкой на базе операционной системы Салют ТВ, что позволяет управлять каналами и контентом без пульта — достаточно голоса.





Устройство также поддерживает экосистему умного дома Сбера. С его помощью можно управлять гаджетами и запускать различные сценарии, делая домашнее пространство более комфортным.

Одним из главных преимуществ новинки стала интеграция с искусственным интеллектом GigaChat. Ассистент способен отвечать на вопросы, помогать в поиске информации и проводить полноценные исследования, результатами которых можно делиться через веб-версию GigaChat.





SberBoom Micro выполнен в компактном формате — устройство напоминает гладкий камень и легко помещается в ладони. Благодаря специальной липучке на задней панели его можно закрепить на стену или другую гладкую поверхность, что делает использование ещё более удобным.

Рекомендованная розничная цена новинки составляет 2 990 рублей. Продажи стартуют 30 сентября 2025 года в фирменном онлайн-магазине Сбера и на крупных маркетплейсах.



