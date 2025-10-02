В ближайшем будущем компания Samsung внедрит новую функцию для своих смарт-часов Galaxy Watch и других носимых устройств — систему раннего обнаружения потенциально смертельной сердечной патологии.

Систолическая дисфункция, характеризующаяся неэффективным перекачиванием крови левым желудочком сердца, приводит к недостаточному кровоснабжению жизненно важных органов и тканей. Это состояние часто является причиной развития сердечной недостаточности, серьезного заболевания с высоким риском летального исхода.

Samsung планирует использовать специальный алгоритм в своих умных часах, чтобы распознавать начальные признаки указанной болезни. Разработка, основанная на анализе ЭКГ с использованием нейронных сетей, уже получила одобрение южнокорейского Министерства безопасности пищевых продуктов и лекарственных средств (MFDS).

Технология разработана корейским стартапом Medical AI. Алгоритм был обучен на основе клинических данных ЭКГ. Для обработки информации, полученной с помощью смарт-часов, используется приложение AiTiA LVSD-1L, доступное в Google Play.

Точная дата появления данной функции в Galaxy Watch пока не объявлена.





Кроме того, Samsung совместно с факультетом биомедицинской инженерии Университета Ханьян создала устройство для снятия ЭЭГ, закрепляемое на ухе. Прототип был успешно протестирован для определения сонливости и симпатий к определенным видеороликам путем анализа мозговой активности во время просмотра.

Детектор сонливости может быть полезен для водителей, а функция определения предпочтений — для более точной таргетированной рекламы. Информация о планах выпуска этого устройства на рынок отсутствует.