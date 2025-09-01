Samsung планирует провести сразу несколько важных мероприятий в этом году. Уже 4 сентября компания представит новые смартфоны и планшеты, а 29 сентября в Южной Корее состоится третий по счету форум Samsung Unpacked, на котором, по слухам, будут анонсированы три эксклюзивных устройства.

На мероприятии ожидается дебют тройного складного смартфона Galaxy с тремя складными панелями. Согласно утечкам и анимации, опубликованной инсайдером, устройство получит тройную основную камеру, аналогичную Galaxy Z Fold 7, а также 6,5-дюймовый внешний экран и почти 10-дюймовый дисплей в разложенном виде.





Кроме того, Samsung готовит гарнитуру XR с искусственным интеллектом (под кодовым названием Project Haean), которая, по слухам, будет оснащена встроенной камерой, динамиками и микрофоном. В мае был показан прототип, и ожидается, что финальный продукт сможет конкурировать с умными очками Ray-Ban Stories от Meta*.

Также в разработке находится первая гарнитура Samsung на базе Android XR (Project Moohan), которая, по предварительным данным, может появиться в продаже уже 13 октября. Ожидается, что она сначала выйдет в Южной Корее, а затем — на более широком рынке.





Эксперты отмечают, что новые устройства подчеркивают стратегию Samsung по развитию технологий расширенной реальности и искусственного интеллекта. Официальных подтверждений дат выхода пока нет, однако ожидается, что презентация новых гаджетов станет одним из ключевых событий осени.

* Принадлежит компании Meta, она признана экстремистской организацией в РФ и её деятельность запрещена.



