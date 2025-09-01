Наушники Samsung Galaxy Buds 3 FE прошли сертификацию сразу на двух платформах — FCC и SGS Fimko. Это указывает на скорый релиз новой модели, который, по данным инсайдеров, может состояться в октябре 2025 года.

Что известно о Galaxy Buds 3 FE

О разработке новой Fan Edition стало известно ещё в июне, а в июле появились первые сведения о дизайне. По слухам, модель получит оформление в стиле Galaxy Buds 3, но при этом будет оснащена силиконовыми амбушюрами — в отличие от старшей серии. Этот элемент может сделать версию FE более удобной и привлекательной для покупателей.





Сертификационные документы подтверждают, что кейс будет поддерживать зарядку мощностью 4,5 Вт, а сами наушники — до 1 Вт. Точных характеристик пока нет, но ожидается обновлённая акустическая система и новые драйверы по сравнению с первой версией Buds FE.

Когда ждать релиз

Оригинальные Galaxy Buds FE вышли в октябре 2023 года. Если Samsung сохранит цикл обновлений, то Galaxy Buds 3 FE тоже дебютируют в октябре — уже 2025 года.



