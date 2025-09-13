Самодельные проекты не обязательно должны выглядеть кустарно. Энтузиаст mfactory_osaka показал на Reddit устройство ESPTimeCast — компактную метеостанцию на базе ESP32, которая сочетает широкий функционал и аккуратный дизайн. Такой гаджет станет не только полезным, но и стильным дополнением к рабочему месту.
Что умеет ESPTimeCast
Устройство основано на LED-матрице 8×32 с контроллером MAX7219 и поддержкой собственных шрифтов. Экран отображает часы, прогноз погоды, дату, обратный отсчёт до заданной даты и даже данные о глюкозе (совместимость с Nightscout).
Основные функции:
- Светодиодный матричный дисплей (8×32) на базе MAX7219 с поддержкой пользовательских шрифтов
- Простой веб-интерфейс для настройки (Wi-Fi, погода, часовой пояс, время отображения и др.)
- Автоматическая синхронизация времени по NTP с надёжной обратной связью и повторами
- Получение данных о погоде из OpenWeatherMap каждые 5 минут (температура, влажность, описание)
- Резервный режим точки доступа (AP) для простой первичной настройки или конфигурации
- Выбор часового пояса из базы IANA (с учётом перехода на летнее время на стороне сервера)
- Кнопка «Моё местоположение» для получения примерных координат (широта/долгота)
- Отображение дня недели и описания погоды на разных языках
- Постоянное хранение конфигурации в LittleFS с функцией резервного копирования и восстановления
- Анимации статуса для подключения Wi-Fi, режима AP и синхронизации времени
- Панель расширенных настроек с опциями:
- ввод основного и резервного NTP-сервера
- переключатель отображения дня недели (по умолчанию включено)
- переключатель мигающих двоеточий (по умолчанию включено)
- переключатель отображения даты (по умолчанию выключено)
- выбор формата времени 24/12 часа (по умолчанию 24-часовой)
- переключатель единиц измерения в °F (по умолчанию °C)
- переключатель отображения влажности (рядом с температурой)
- переключатель отображения описания погоды (например: сильный дождь, рассеянные облака, гроза и т. п.)
- переворот дисплея на 180°
- регулировка яркости дисплея
- расписание затемнения экрана
- функция обратного отсчёта (прокрутка / драматический режим)
- опциональное отображение уровня глюкозы и тренда (совместимо с Nightscout, задаётся через ntpserver2)
Гибкая настройка и дизайн
ESPTimeCast сохраняет параметры в файловой системе LittleFS с возможностью резервного копирования. Для отображения предусмотрены анимации статуса (Wi-Fi, синхронизация времени и др.), а также дополнительные опции — от переключения формата даты до инверсии дисплея на 180°.
Корпус для устройства можно распечатать на 3D-принтере: автор выложил файлы на платформе Printables. Это позволяет легко изменить внешний вид гаджета или интегрировать его с другими проектами.
Где найти проект
Исходный код и инструкции доступны на GitHub-странице автора. Корпус загружается отдельно с Printables. Благодаря открытой архитектуре ESPTimeCast можно адаптировать под свои задачи и даже использовать его компоненты для других DIY-проектов.