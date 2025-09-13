Самодельные проекты не обязательно должны выглядеть кустарно. Энтузиаст mfactory_osaka показал на Reddit устройство ESPTimeCast — компактную метеостанцию на базе ESP32, которая сочетает широкий функционал и аккуратный дизайн. Такой гаджет станет не только полезным, но и стильным дополнением к рабочему месту.

Что умеет ESPTimeCast

Устройство основано на LED-матрице 8×32 с контроллером MAX7219 и поддержкой собственных шрифтов. Экран отображает часы, прогноз погоды, дату, обратный отсчёт до заданной даты и даже данные о глюкозе (совместимость с Nightscout).





Основные функции:

Светодиодный матричный дисплей (8×32) на базе MAX7219 с поддержкой пользовательских шрифтов

Простой веб-интерфейс для настройки (Wi-Fi, погода, часовой пояс, время отображения и др.)

Автоматическая синхронизация времени по NTP с надёжной обратной связью и повторами

Получение данных о погоде из OpenWeatherMap каждые 5 минут (температура, влажность, описание)

Резервный режим точки доступа (AP) для простой первичной настройки или конфигурации

Выбор часового пояса из базы IANA (с учётом перехода на летнее время на стороне сервера)

Кнопка «Моё местоположение» для получения примерных координат (широта/долгота)

Отображение дня недели и описания погоды на разных языках

Постоянное хранение конфигурации в LittleFS с функцией резервного копирования и восстановления

Анимации статуса для подключения Wi-Fi, режима AP и синхронизации времени

Панель расширенных настроек с опциями: ввод основного и резервного NTP-сервера переключатель отображения дня недели (по умолчанию включено) переключатель мигающих двоеточий (по умолчанию включено) переключатель отображения даты (по умолчанию выключено) выбор формата времени 24/12 часа (по умолчанию 24-часовой) переключатель единиц измерения в °F (по умолчанию °C) переключатель отображения влажности (рядом с температурой) переключатель отображения описания погоды (например: сильный дождь, рассеянные облака, гроза и т. п.) переворот дисплея на 180° регулировка яркости дисплея расписание затемнения экрана функция обратного отсчёта (прокрутка / драматический режим) опциональное отображение уровня глюкозы и тренда (совместимо с Nightscout, задаётся через ntpserver2)



Гибкая настройка и дизайн

ESPTimeCast сохраняет параметры в файловой системе LittleFS с возможностью резервного копирования. Для отображения предусмотрены анимации статуса (Wi-Fi, синхронизация времени и др.), а также дополнительные опции — от переключения формата даты до инверсии дисплея на 180°.





Корпус для устройства можно распечатать на 3D-принтере: автор выложил файлы на платформе Printables. Это позволяет легко изменить внешний вид гаджета или интегрировать его с другими проектами.

Где найти проект

Исходный код и инструкции доступны на GitHub-странице автора. Корпус загружается отдельно с Printables. Благодаря открытой архитектуре ESPTimeCast можно адаптировать под свои задачи и даже использовать его компоненты для других DIY-проектов.



