Самодельные проекты не обязательно должны выглядеть кустарно. Энтузиаст mfactory_osaka показал на Reddit устройство ESPTimeCast — компактную метеостанцию на базе ESP32, которая сочетает широкий функционал и аккуратный дизайн. Такой гаджет станет не только полезным, но и стильным дополнением к рабочему месту.

Содержание
1. Что умеет ESPTimeCast
2. Гибкая настройка и дизайн
3. Где найти проект

Что умеет ESPTimeCast

Устройство основано на LED-матрице 8×32 с контроллером MAX7219 и поддержкой собственных шрифтов. Экран отображает часы, прогноз погоды, дату, обратный отсчёт до заданной даты и даже данные о глюкозе (совместимость с Nightscout).


ESPTimeCast in action! WiFi LED matrix clock + weather and more!
byu/mfactory_osaka inesp32

Основные функции:

  • Светодиодный матричный дисплей (8×32) на базе MAX7219 с поддержкой пользовательских шрифтов
  • Простой веб-интерфейс для настройки (Wi-Fi, погода, часовой пояс, время отображения и др.)
  • Автоматическая синхронизация времени по NTP с надёжной обратной связью и повторами
  • Получение данных о погоде из OpenWeatherMap каждые 5 минут (температура, влажность, описание)
  • Резервный режим точки доступа (AP) для простой первичной настройки или конфигурации
  • Выбор часового пояса из базы IANA (с учётом перехода на летнее время на стороне сервера)
  • Кнопка «Моё местоположение» для получения примерных координат (широта/долгота)
  • Отображение дня недели и описания погоды на разных языках
  • Постоянное хранение конфигурации в LittleFS с функцией резервного копирования и восстановления
  • Анимации статуса для подключения Wi-Fi, режима AP и синхронизации времени
  • Панель расширенных настроек с опциями:
    • ввод основного и резервного NTP-сервера
    • переключатель отображения дня недели (по умолчанию включено)
    • переключатель мигающих двоеточий (по умолчанию включено)
    • переключатель отображения даты (по умолчанию выключено)
    • выбор формата времени 24/12 часа (по умолчанию 24-часовой)
    • переключатель единиц измерения в °F (по умолчанию °C)
    • переключатель отображения влажности (рядом с температурой)
    • переключатель отображения описания погоды (например: сильный дождь, рассеянные облака, гроза и т. п.)
    • переворот дисплея на 180°
    • регулировка яркости дисплея
    • расписание затемнения экрана
    • функция обратного отсчёта (прокрутка / драматический режим)
    • опциональное отображение уровня глюкозы и тренда (совместимо с Nightscout, задаётся через ntpserver2)

Гибкая настройка и дизайн

ESPTimeCast сохраняет параметры в файловой системе LittleFS с возможностью резервного копирования. Для отображения предусмотрены анимации статуса (Wi-Fi, синхронизация времени и др.), а также дополнительные опции — от переключения формата даты до инверсии дисплея на 180°.


Корпус для устройства можно распечатать на 3D-принтере: автор выложил файлы на платформе Printables. Это позволяет легко изменить внешний вид гаджета или интегрировать его с другими проектами.

Где найти проект

Исходный код и инструкции доступны на GitHub-странице автора. Корпус загружается отдельно с Printables. Благодаря открытой архитектуре ESPTimeCast можно адаптировать под свои задачи и даже использовать его компоненты для других DIY-проектов.


Источник: Xda-developers
