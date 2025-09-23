Проект PiBoy Advance вдохнул новую жизнь в культовую портативную консоль Nintendo Game Boy Advance. В основе лежит микроконтроллер Raspberry Pi Pico, который запускает классические игры и работает в корпусе оригинальной консоли.

Как работает PiBoy Advance

Автор проекта — Арнов Шарма, известный по ряду ретро-разработок. Для сборки он использовал готовый эмулятор Pico GB, позволяющий запускать оригинальные игры Game Boy. Корпус GBA Арнов приобрёл отдельно и доработал под собственные задачи.

PiBoy Advance запускает ROM-файлы прямо с microSD-карты, выводит картинку на дисплей ILI9225 с частотой более 70 кадров в секунду и воспроизводит звук через аудиомодуль MAX98357. Для этого к системе подключён миниатюрный динамик мощностью 1 Вт, позаимствованный у платы DF ROBOT Unihiker K10.

Результаты тестов

По словам Арнова, устройство обеспечивает 2,5-3 часа игры от одного заряда. При этом Pico справляется с запуском игр «без малейших проблем». Главным направлением для доработки автор считает увеличение времени автономной работы.





Несмотря на ограничения, проект впечатляет сочетанием компактности Raspberry Pi Pico и аутентичного внешнего вида. Консоль выглядит как оригинальная Game Boy Advance и при этом работает на современном железе.