Проекты на Raspberry Pi всегда ценятся не только за функциональность, но и за внешний вид. Если устройство выглядит эффектно и гармонично вписывается в интерьер — шансы, что вы захотите собрать его себе, возрастают в разы. Именно поэтому PrestoDeck моментально привлекает внимание: это минималистичный и в то же время полностью функциональный контроллер Spotify, собранный на базе Pimoroni Presto.

PrestoDeck — стильный и компактный плеер для Spotify на Raspberry Pi Pico

Автор проекта — разработчик под ником AKZ Dev. Он выложил видео на YouTube и подробно описал сборку на GitHub. И, что приятно, для реализации не потребуется целый арсенал деталей. Всё, что нужно:

Pimoroni Presto (включает сенсорный экран, Wi-Fi и динамик)

(Опционально) USB-C кабель с угловым разъёмом

PrestoDeck отображает обложку альбома, название трека и имя исполнителя. Управление воспроизведением осуществляется прямо с сенсорного экрана устройства. Основная работа лежит в программной части: потребуется создать собственное приложение Spotify и подключить его с помощью кода, доступного на GitHub.

Устройство собрано на базе Raspberry Pi Pico 2, встроенного в корпус Pimoroni Presto. Это делает проект особенно компактным — плеер без труда разместится на рабочем столе, где может фоном воспроизводить музыку, не отвлекая от дел. При этом внешне он смотрится как готовый коммерческий продукт.

Проект интересен ещё и тем, что не требует дополнительных модулей: всё необходимое уже встроено в Presto. Добавьте сюда лаконичный дизайн и сенсорное управление — и вы получите один из самых элегантных вариантов для прослушивания Spotify через Raspberry Pi.

Если вам нравятся музыкальные проекты на Raspberry Pi, обратите внимание и на другие интересные решения. Например, стильный e-ink-дисплей, отображающий текущий трек Spotify, или альтернативу Spotify на базе Raspberry Pi и сервера Navidrome.