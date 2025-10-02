Компания Corsair представила беспроводную гарнитуру для геймеров Void v2 Max Wireless, совместимую с игровыми компьютерами и современными консолями. Главными достоинствами устройства заявлены поддержка пространственного звука, настраиваемая RGB-подсветка и впечатляющее время автономной работы.

Новинка оснащена 50-миллиметровыми излучателями, воспроизводящими звук в диапазоне 20–20 000 Гц, и поддерживает технологию объемного звучания Dolby Atmos. Амбушюры из искусственной кожи с эффектом памяти обеспечивают комфортное использование.

Для голосовой связи предусмотрен всенаправленный микрофон с диапазоном частот 100–8000 Гц, который можно отключить, просто подняв его. Пользователи ПК с видеокартами NVIDIA GeForce RTX могут использовать функцию NVIDIA Broadcast для подавления окружающего шума с помощью алгоритмов машинного обучения.

Подключение к устройствам (ПК под управлением Windows или macOS, PS4/5, Android-смартфоны) осуществляется по Bluetooth (до 130 часов работы) или через USB-адаптер (радиоканал 2,4 ГГц, до 70 часов работы без подзарядки). Производитель утверждает, что 15-минутная подзарядка обеспечивает до 6 часов игрового времени.

Версия для Xbox, помимо поддержки консолей Microsoft последних двух поколений, идентична базовой модели. Обе версии гарнитуры уже доступны для покупки в США по цене 149 долларов (12 150 руб.).



