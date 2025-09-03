После долгого перерыва в сегменте аудиоустройств Oppo представила новые TWS-наушники Enco Buds 3 Pro. Последняя модель бренда в этой категории, Enco Air 3 Pro, вышла ещё в сентябре 2023 года. Теперь компания возвращается с обновлённой моделью, ориентированной на долгую автономность и богатый функционал.

Oppo Enco Buds 3 Pro оснащены 12,4-мм динамическими драйверами с титановым покрытием, настроенными на глубокие басы и сбалансированное звучание. Эквалайзер Enco Master предлагает три предустановки и шестиполосный пользовательский EQ для персонализации звука. Для геймеров предусмотрена сверхнизкая задержка — всего 47 мс, чтобы звук полностью синхронизировался с картинкой.





Кейс с аккумулятором на 560 мА·ч обеспечивает до 54 часов работы, а каждый наушник с батареей на 58 мА·ч — до 12 часов. Быстрая зарядка позволяет получить 4 часа воспроизведения всего за 10 минут (для самих наушников). Все аккумуляторы сертифицированы TÜV Rheinland на долговечность.

Среди других возможностей — Bluetooth 5.4, Google Fast Pair, одновременное подключение к двум устройствам, поддержка кодеков SBC и AAC, сенсорное управление. Наушники имеют защиту от воды и пыли по стандарту IP55. Владельцы смартфонов Oppo с ColorOS 12 и выше могут использовать двойное касание для управления камерой.





Цена Enco Buds 3 Pro составляет 1 799 рупий. Доступны два цвета: Graphite Grey и Glaze White.