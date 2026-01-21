Компания OpenAI, создавшая знаменитый ChatGPT, готовится к выходу на рынок потребительской электроники. Первым устройством станут умные наушники, которые могут быть представлены уже во второй половине 2026 года. Этот шаг стал логичным развитием для компании, чей голосовой помощник еженедельно общается почти с миллиардом пользователей, но при этом остаётся зависимым от чужих платформ и устройств. Создав собственный гаджет, OpenAI получит полный контроль над пользовательским опытом и сможет разрабатывать эксклюзивные функции, недоступные в обычном приложении.

По данным инсайдеров и азиатских изданий, наушники уже получили кодовое название «Sweet Pea». Их дизайром, вероятно, выступит легендарный Джони Айв — бывший глава дизайна Apple, отвечавший за внешний вид айфонов и макбуков. Техническая начинка обещает стать не менее впечатляющей: устройство может получить специальный 2-нанометровый процессор, способный обрабатывать запросы к искусственному интеллекту локально, без необходимости постоянного подключения к облаку. Это не только ускорит отклик, но и повысит конфиденциальность данных пользователей. Масштабы проекта поражают — в первый год OpenAI планирует выпустить от 40 до 50 миллионов устройств, а производством, скорее всего, займётся тайваньский гигант Foxconn, известный по сборке айфонов.

Философскую основу своего устройства глава OpenAI Сэм Альтман раскрыл ещё в ноябре, описав его как нечто более «спокойное и умиротворяющее». Если OpenAI удастся создать гаджет, который не отвлекает, а наоборот — помогает сосредоточиться, используя фоновую мощь ИИ, это может стать новой главой в отношениях человека и технологии. Уже скоро станет ясно, готов ли мир к «тихому» искусственному интеллекту, который живёт у нас в ушах.