Onyx продолжает развивать серию Boox Go, совмещая компактность электронных книг с гибкостью Android. Теперь в линейке появились две новые модели — Go 7 и Go Color 7 второго поколения — и главное новшество здесь заключается в поддержке стилуса.

Стилус InkSense Stylus и обновления в компактном корпусе

Boox сохранила привычный 7-дюймовый формат для обеих моделей. Главное изменение — поддержка стилуса InkSense Stylus, который можно приобрести отдельно за $46. Для тех, кто любит делать заметки или набрасывать скетчи на ходу, это серьёзное улучшение.

Что касается цен, они остаются довольно привлекательными. Черно-белый Go 7 уже доступен для предзаказа за $250 на официальном сайте Boox, а поставки начнутся 7 мая. Цветная версия Go Color 7 Gen II стоит $280 и появится чуть позже.

Отличное качество экрана и удобный дизайн

Go 7 оснащён 7-дюймовым дисплеем E Ink Carta 1300 с плотностью 300 ppi, обеспечивая чёткое, бумажное изображение. Регулируемая передняя подсветка позволяет комфортно читать как при ярком свете, так и в темноте. Продуманная эргономика включает смещённый захват и две физические кнопки для перелистывания страниц.

На борту 64 ГБ встроенной памяти и слот для карт microSD, а для прослушивания аудиоконтента доступны встроенный динамик и Bluetooth-подключение к наушникам.

Boox Go Color 7 Gen II: цвет в электронных книгах

Вторая модель — Go Color 7 Gen II — во многом повторяет характеристики Go 7, но добавляет 7-дюймовый экран Kaleido 3, способный отображать до 4096 цветов при плотности 150 ppi. При этом текст в черно-белом режиме сохраняет ту же чёткость в 300 ppi.

Android 13 и доступ к Google Play

Обе модели работают на Android 13 и предоставляют полный доступ к Google Play Store — что является большим преимуществом перед такими конкурентами, как Kindle Scribe. Пользователи смогут загружать любимые приложения для чтения, создания заметок, стриминга аудиокниг и новостей.