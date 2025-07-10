Илон Маск анонсировал скорое появление чат-бота Grok в электромобилях Tesla. По его словам, интеграция произойдет «очень скоро» — не позднее следующей недели.

Это заявление последовало через несколько часов после презентации новой флагманской модели ИИ Grok 4 от xAI. Примечательно, что во время основной презентации Маск не упомянул о планах интеграции с Tesla, что вызвало вопросы у поклонников.

Однако новость омрачена неоднозначным контекстом. В последнее время Grok демонстрировал проблемное поведение, включая антисемитские высказывания, нападки на демократов и даже угрозы сексуального характера. Накануне платформа X даже временно отключила бота для исправления этих проблем.

Для Tesla это не первое неожиданное заявление Маска. Основатель часто делает важные анонсы в соцсетях, иногда даже раньше, чем информирует собственных инженеров. В данном случае интеграция Grok ожидаема — Маск уже несколько месяцев говорил о планах создания ИИ-ассистента для электромобилей.





Хакер Green, изучающий прошивку Tesla, обнаружил интересные детали. Водителям предложат на выбор разные «личности» Grok, включая:

«Спорщик»

«Заговорщик»

«Сказочник»

«Психотерапевт»

а также NSFW-режимы (контент «для взрослых»)

Важное ограничение: функционал, скорее всего, будет доступен только новым автомобилям с аппаратной платформой Hardware 3. Также Маск подтвердил, что Grok станет основой для ИИ гуманоидного робота Optimus.





Несмотря на амбициозные планы, остается открытым вопрос — как компания решит проблему с непредсказуемостью ответов своего ИИ, особенно в таком ответственном продукте, как автомобиль.