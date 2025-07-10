В будущем Mac могут поставляться с полностью актуальной версией macOS, избавляя пользователей от необходимости устанавливать обновления сразу после покупки. На это указывают находки в бета-версии macOS 26 Tahoe.

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Как сообщает 9to5Mac, в третьей бете системы обнаружены первые упоминания и код технологии Presto, которая уже используется для iPhone. Её суть в том, что розничные магазины могут обновлять устройства прямо в запечатанной коробке — без вскрытия упаковки.

Содержание
1. Как работает Presto?
2. Сложности с Mac
3. Будет ли реализовано?

Как работает Presto?

Сейчас система применяется только для iPhone:

  • Специальные стойки с шестью отсеками принимают смартфоны.
  • Устройства включаются беспроводным способом (MagSafe и NFC).
  • Обновление загружается через Wi-Fi, после чего iPhone снова выключается.

Это избавляет покупателей от необходимости тратить время на загрузку и установку ПО сразу после распаковки.


Сложности с Mac

Главный вопрос — как адаптировать Presto для компьютеров? В отличие от iPhone, у Mac нет NFC, а их размеры и конструкция усложняют беспроводное управление. Возможные варианты:

  • Возврат NFC в Mac (ранее чип уже использовался в ноутбуках).
  • Альтернативные технологии беспроводной активации.

Пока Apple не раскрывает деталей, но сам факт присутствия кода в macOS Tahoe говорит о том, что компания активно прорабатывает эту возможность.


Будет ли реализовано?

Обнаружение функции в бете не гарантирует её появления в финальной версии. Однако Apple явно рассматривает такой сценарий — возможно, первые Mac с Presto появятся уже в следующем поколении.

Если технологию внедрят, это станет ещё одним шагом к идеальному пользовательскому опыту: никаких ожиданий — только готовые к работе устройства прямо из коробки.


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