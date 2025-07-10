В будущем Mac могут поставляться с полностью актуальной версией macOS, избавляя пользователей от необходимости устанавливать обновления сразу после покупки. На это указывают находки в бета-версии macOS 26 Tahoe.

Как сообщает 9to5Mac, в третьей бете системы обнаружены первые упоминания и код технологии Presto, которая уже используется для iPhone. Её суть в том, что розничные магазины могут обновлять устройства прямо в запечатанной коробке — без вскрытия упаковки.

Как работает Presto?

Сейчас система применяется только для iPhone:

Специальные стойки с шестью отсеками принимают смартфоны.

с шестью отсеками принимают смартфоны. Устройства включаются беспроводным способом (MagSafe и NFC).

(MagSafe и NFC). Обновление загружается через Wi-Fi, после чего iPhone снова выключается.

Это избавляет покупателей от необходимости тратить время на загрузку и установку ПО сразу после распаковки.





Сложности с Mac

Главный вопрос — как адаптировать Presto для компьютеров? В отличие от iPhone, у Mac нет NFC, а их размеры и конструкция усложняют беспроводное управление. Возможные варианты:

Возврат NFC в Mac (ранее чип уже использовался в ноутбуках).

(ранее чип уже использовался в ноутбуках). Альтернативные технологии беспроводной активации.

Пока Apple не раскрывает деталей, но сам факт присутствия кода в macOS Tahoe говорит о том, что компания активно прорабатывает эту возможность.





Будет ли реализовано?

Обнаружение функции в бете не гарантирует её появления в финальной версии. Однако Apple явно рассматривает такой сценарий — возможно, первые Mac с Presto появятся уже в следующем поколении.

Если технологию внедрят, это станет ещё одним шагом к идеальному пользовательскому опыту: никаких ожиданий — только готовые к работе устройства прямо из коробки.



