В базе данных Geekbench появился еще не анонсированный Google Pixel 10 Pro Fold, оснащенный новым чипом Tensor G5. В первых тестах SoC показала низкие результаты, однако новые данные более точно отражают реальные возможности платформы.

Tensor G5 включает одно главное ядро Cortex-X4 (3,78 ГГц), пять высокопроизводительных ядер Cortex-A725 (3,05 ГГц) и два энергоэффективных ядра Cortex-A520 (2,25 ГГц). Графическую производительность обеспечивает PowerVR DXT-48-1536 от Imagination Technologies.

В ходе тестирования процессор набрал 2 276 баллов в одноядерном тесте и 6 173 балла в многоядерном. Несмотря на заметное улучшение производительности, чип все еще уступает конкурентам Qualcomm и MediaTek. Для сравнения, Snapdragon 8 Elite набирает 3 070 и 9 251 балл в тех же тестах, а Dimensity 9400 — 2 597 и 8 109 баллов соответственно. Ближе всего к Tensor G5 оказался Dimensity 9300 с результатами 2 207 и 7 408 баллов.