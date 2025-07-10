Google представила новый впечатляющий функционал в своей системе генерации изображений — Veo 3. Теперь пользователи смогут преобразовывать обычные фотографии в динамичные видеоролики, и результат выглядит потрясающе.
Подписчики тарифов Google AI Ultra и Pro уже могут опробовать эту функцию в веб-версии Gemini. Компания также анонсировала скорый запуск инструмента на iOS и Android — обновление появится до конца недели.
Пока Google не уточнила, станет ли Veo 3 доступен для бесплатных аккаунтов. Однако получить доступ к технологии можно уже сейчас: новые пользователи Google Cloud могут активировать трёхмесячный пробный период.
Новая функция позволяет создавать 8-секундные видеоролики в качестве 720p с возможностью добавления звука. Это делает видео ещё более реалистичным.
Как превратить фото в видео с помощью Veo 3
Выше приведены примеры работы новой функции. Всё просто:
- В Gemini нажмите «Инструменты» на панели подсказок.
- Выберите раздел «Видео».
- Загрузите фотографию.
- Опишите желаемое движение и звук (диалоги, эффекты, фоновый шум).