На российском рынке дебютировала новая электронная книга – «ОНИКС БУКС Галилео 3». Устройство функционирует на базе операционной системы Android и оснащено регулируемой подсветкой с возможностью настройки цветовой температуры, а также поддерживает беспроводные соединения Wi-Fi и Bluetooth.

Устройство оснащено семидюймовым сенсорным экраном E-Ink Carta Plus (Carta 1300) с высоким разрешением 1680×1264 точек, отображающим 16 оттенков серого. Подсветка MOON Light 2 с настройкой цветовой температуры позволяет комфортно читать в условиях недостаточной освещенности, а технология SNOW Field эффективно устраняет визуальные артефакты при обновлении изображения.

Электронная книга оснащена восьмиядерным процессором, 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной памяти, расширяемой картой памяти microSD. Для беспроводной связи предусмотрены модули Wi-Fi и Bluetooth, а платформа Android позволяет читать электронные книги в режиме онлайн и устанавливать различные приложения из магазинов Google Play и RuStore.

Как утверждают представители компании, аккумулятор емкостью 2300 мАч обеспечивает несколько недель автономной работы. Благодаря встроенным динамикам и разъему для наушников, функция Text-To-Speech позволяет прослушивать текстовые файлы, а встроенные словари обеспечивают возможность перевода иностранных слов прямо в процессе чтения.





Стоимость «ОНИКС БУКС Галилео 3» в комплекте с чехлом составляет 26 990 руб.