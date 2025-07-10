Согласно информации, полученной Reuters со ссылкой на собственные источники, OpenAI готовится к запуску своего собственного браузера на базе искусственного интеллекта. Агентство сообщает, что выпуск нового продукта ожидается в течение ближайших нескольких недель.

Предполагается, что браузер OpenAI значительно облегчит процесс поиска информации в интернете. Интерфейс приложения будет организован таким образом, что часть действий пользователя будет выполняться в чате, аналогичном ChatGPT, без необходимости обращения к другим веб-сайтам. По словам других инсайдеров, разработка браузера OpenAI базируется на открытом исходном коде Chromium, созданном компанией Google. Этот же код лежит в основе браузеров, используемых многими крупными компаниями, включая Microsoft и Opera. Появление нового браузера может создать серьезную конкуренцию для Google, поскольку Chrome является ключевым элементом их бизнеса.

Стоит напомнить, что Chrome позволяет Google собирать данные о пользователях для целей таргетированной рекламы. Кроме того, поисковая система Google часто является поиском по умолчанию для многих пользователей. Министерство юстиции США стремится демонтировать эту монополию, требуя разделения Google и продажи Chrome. OpenAI, в свою очередь, выражала заинтересованность в приобретении Chrome, если разделение действительно состоится.