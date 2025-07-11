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Новая модель DeathAdder V4 Pro стала легче, получила сенсорную прокрутку и частоту опроса до 8000 Гц.

Компания Razer анонсировала беспроводную геймерскую мышь DeathAdder V4 Pro. Новинка пришла на смену прошлогодней модели V3 Pro и получила ряд заметных технических улучшений. Среди ключевых — оптический сенсор прокрутки, облегчённый корпус и поддержка опроса до 8000 Гц как по проводу, так и по беспроводной связи. Розничная цена — $169,99. Предзаказ уже открыт, отгрузка начнётся 24 июля.

Содержание
1. Оптические переключатели и новый скролл
2. Частота опроса 8000 Гц и сверхлёгкий корпус
3. Эргономика и совместимость
4. Доступность

Оптические переключатели и новый скролл

DeathAdder V4 Pro оснащена оптическими переключателями Razer для основных кнопок с заявленным ресурсом 100 миллионов нажатий. Это первая мышь компании, в которой вместо механического скролла установлен оптический датчик прокрутки. По утверждению производителя, он в три раза надёжнее и обеспечивает стабильное тактильное ощущение даже при высоких нагрузках.

Частота опроса 8000 Гц и сверхлёгкий корпус

Модель получила поддержку HyperSpeed Wireless второго поколения и может работать с частотой опроса до 8000 Гц как в беспроводном, так и в проводном режиме. Однако максимальное время автономной работы — до 150 часов — достигается только при частоте опроса 1000 Гц.


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Сенсор мыши поддерживает разрешение до 45 000 DPI, что особенно актуально для киберспортивных дисциплин, где важны точность и скорость. Вес устройства составляет 56 граммов для чёрной версии и 57 граммов для белой — Razer подчёркивает, что цвет влияет на массу.

Эргономика и совместимость

Как и предыдущие версии линейки, DeathAdder V4 Pro выполнена в асимметричном корпусе, ориентированном на правшей. Устройство сохраняет слегка увеличенный размер, что делает его удобным для пользователей с крупными ладонями и любителей полного хвата.


Доступность

Мышь уже доступна для предварительного заказа на официальном сайте Razer. Первые поставки ожидаются 24 июля 2025 года.

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