В прошлом году вышла «Смута» — российская экшен-RPG, созданная при поддержке государства. К сожалению, качество игры оказалось настолько низким, что она стала лишь источником мемов. Тем не менее, разработчики не останавливаются на достигнутом и анонсируют спин-офф.

Cyberia Nova объявила дату релиза «Земского собора» — спин-оффа оригинальной игры. Он выйдет 4 ноября и будет бесплатным для тех, кто уже приобрёл «Смуту». Предзаказавшие проект получат также цифровой бонус.

«Земский собор» — новая история о событиях, развернувшихся на излете Смутного времени. Вам предстоит играть за казака Киршу, который должен помешать иноземцам и предателям завладеть русским престолом. Заговоры, тайные переговоры и, конечно, бои на саблях — все это ждет вас в новом проекте.

В «Земском соборе» авторы откажутся от ролевых элементов: игра станет приключенческим экшеном с переосмыслением механик оригинала — боя, стелса, мини-игр и других аспектов. Реакция публики на анонс оказалась противоречивой: одни просят разработчиков тщательно исправить ошибки «Смуты», другие же советуют им сменить профессию.