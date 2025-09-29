Бюджетный суббренд Nothing — CMF — выпустил первые полноразмерные беспроводные наушники CMF Headphone Pro. При цене всего $99 (~8300 рублей) модель предлагает набор функций, который делает её конкурентом флагманов уровня Sony WH-1000XM6.

Дизайн и кастомизация

В отличие от угловатого Nothing Headphone 1, новые CMF Headphone Pro получили мягкие округлые чашки, подушечки и плотное оголовье. Наушники доступны в тёмно-сером, светло-зелёном и светло-сером цветах. Для персонализации можно купить сменные амбушюры за $25 — в ярко-оранжевом или светло-зелёном варианте.

Уникальное управление

Модель отказалась от сенсорных панелей в пользу физических элементов управления. Есть отдельные кнопки питания и действия (программируются через приложение Nothing X), многофункциональный ролик для громкости, воспроизведения и управления шумоподавлением, а также эксклюзивный Energy Slider. С его помощью можно мгновенно менять баланс басов и высоких частот прямо на корпусе, без приложения и эквалайзеров.

Звук и автономность

Наушники оснащены адаптивной системой активного шумоподавления, которая подстраивает уровень подавления в зависимости от окружающей обстановки. Однако с включённым ANC время работы сокращается.

Без шумоподавления CMF Headphone Pro обеспечивают до 100 часов воспроизведения от батареи на 720 мА·ч, с ANC — до 50 часов. Для сравнения, Nothing Headphone 1 работают до 35 часов с ANC, а Sony WH-1000XM6 — до 30–40 часов. Быстрая зарядка даёт 4 часа музыки за 5 минут, а восполнять энергию можно даже напрямую от смартфона через USB-C.





Доступность

CMF Headphone Pro уже поступили в продажу в Европе и Великобритании. В США старт состоится 7 октября 2025 года.