Возможно, секрет будущих AR-очков Apple кроется не только в виртуальных возможностях, но и в усовершенствовании реального мира. Apple разрабатывает технологию регулируемых линз, которые смогут адаптироваться под индивидуальные особенности зрения пользователя и меняющиеся внешние условия.

Как выяснил ресурс Patently Apple, компания получила патент на разработку системы линз, способных изменять свою кривизну и оптическую мощь в режиме реального времени. Проект, названный «Настраиваемая линза с измерением поверхности линзы», функционирует благодаря данным, поступающим от встроенных датчиков, которые обеспечивают обратную связь в режиме онлайн.

Основные достоинства технологии:

· Зрение каждого человека уникально, и линзы смогут адаптироваться под его индивидуальные особенности, создавая максимально четкое и комфортное зрительное восприятие.

Система способна адаптироваться к окружающей среде, автоматически регулируя себя в зависимости от уровня освещенности и положения головы пользователя.





Каковы главные инновации, заявленные в этом патенте?

В отличие от предыдущих заявок, этот патент Apple содержит существенные нововведения. Он описывает сенсорную систему, встроенную непосредственно в линзу, которая отслеживает её форму в режиме реального времени. Для этого используются инфракрасное отслеживание и ёмкостные датчики. Благодаря такой системе не только возможна адаптация линзы, но и её точное измерение в процессе адаптации.

Когда ждать продукт?

По слухам, Apple может представить свои первые AR-очки уже в 2027 году, а анонс возможен и раньше — в следующем году. Как сообщил на этой неделе авторитетный инсайдер Марк Гурман из Bloomberg, это вполне вероятный сценарий.

Важно помнить, что патентная заявка — это не гарантия выхода готового продукта. Компания может лишь исследовать концепцию, которая в итоге не будет реализована. Тем не менее, этот документ ясно показывает направление мысли Apple: будущие AR-очки должны быть не просто дисплеем, а интеллектуальным инструментом, улучшающим взаимодействие с миром.