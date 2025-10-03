OnePlus 15
OnePlus начала тизерную кампанию OnePlus 15 для китайского и международного рынков, однако официальная дата презентации пока не названа. Известно лишь, что смартфон «скоро появится». Ранее сообщалось, что релиз в Китае состоится в октябре, а свежие инсайдерские данные указывают на международный запуск 13 ноября.

Компания уже подтвердила, что OnePlus 15 получит новый флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, представленный на прошлой неделе. Остальные характеристики пока не раскрыты, но бренд показал дизайн устройства, включая версию Sand Storm.

В ближайшие недели ожидается больше подробностей о новинке.

