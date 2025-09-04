Компания Aqara показала на выставке IFA 2025 в Берлине целую линейку новинок для умного дома. Среди них — новая проводная видеодомофонная камера, первый аккумуляторный уличный видеомодуль бренда и многофункциональный видеохаб для камер.

Видеодомофон с поддержкой Apple HomeKit

Doorbell Camera G400 — новая проводная модель видеодомофона Aqara. Она поддерживает Apple HomeKit Secure Video, что позволяет хранить записи в облаке и использовать функцию распознавания лиц.





Камера оснащена сенсором с разрешением 2K и обеспечивает обзор «с головы до ног». Также реализовано распознавание движения, посылок, автомобилей, животных и людей. Питание может подаваться через кабель PoE или традиционный низковольтный источник.

Первая уличная камера на батарее

Камера Aqara G510 стала первой аккумуляторной моделью компании для установки на улице. Она получила встроенную солнечную панель для подзарядки и сенсор с разрешением 2,5K. Поддерживается локальное распознавание людей, автомобилей и посылок.





Видеохаб и новые умные контроллеры

Home Station M410 выполняет роль центра управления для камер Aqara. Устройство расширяет их радиус действия, поддерживает круглосуточную запись на локальные накопители (HDD, SSD или microSD) и одновременно работает как хаб Matter.

Кроме того, Aqara представила Hub M200 — мультипротокольный концентратор, который совмещает функции контроллера Matter, маршрутизатора Thread, моста для Zigbee-устройств и универсального ИК-бластера на 360 градусов.





Дополнительные новинки Aqara

Помимо камер и хабов, компания показала:

Radiator Thermostat W600 — термостат с поддержкой Thread и Zigbee.

— термостат с поддержкой Thread и Zigbee. Серия H2 — умные розетки и адаптеры питания для рынков Европы и Великобритании.

Таким образом, Aqara продолжает расширять экосистему умного дома, делая акцент на совместимости с Apple HomeKit и стандартом Matter.



