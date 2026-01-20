Huawei начала продажи Watch Ultimate Design Royal Gold в Европе, расширив линейку роскошных смарт-часов за пределы Китая. Модель в фиолетово-золотистом корпусе из циркониевого жидкого металла с керамическим безелем и акцентами из золота 18K и 24K стоит 3299 евро в странах вроде Испании, Франции и Германии.

Корпус из циркониевого жидкого металла, керамический безель с золотом 18K и 24K, титановый ремешок

Экран LTPO AMOLED 1,5 дюйма, eSIM для звонков, AI-шумоподавление и жестовое управление

Водонепроницаемость до 150 метров, подводная связь через сонар, Health Glance для анализа 10 показателей здоровья за 60 секунд

Huawei начала продавать Watch Ultimate Design Royal Gold в Европе, расширив линейку премиальных смарт-часов за пределами Китая. Модель впервые представили в конце 2025 года, а позже подтвердили мировой запуск. Теперь она присоединилась к существующему варианту Watch Ultimate Design в чёрно-золотистом исполнении.

Дизайн и материалы

Watch Ultimate Design Royal Gold выделяются фиолетово-золотистой цветовой гаммой. Корпус изготовлен из циркониевого жидкого металла — материала, который, по словам Huawei, обладает высокой прочностью и одновременно сопротивляется коррозии и износу. Полая конструкция корпуса помогает снизить общий вес, несмотря на использование премиальных материалов. Керамический безель включает акценты из золота 18K и 24K, а коронка покрыта золотом 18K. Циферблат защищён сапфировым стеклом. В комплекте с часами идёт фиолетово-золотистый ремешок из титанового сплава, рассчитанный на долгий срок службы.

Экран и функции связи

Смарт-часы оснащены 1,5-дюймовым LTPO AMOLED-дисплеем с высокой яркостью для видимости на улице. Они поддерживают eSIM, что позволяет совершать и принимать звонки напрямую с часов без телефона. Встроено AI-шумоподавление для улучшения качества связи. Интеллектуальное управление жестами позволяет отвечать на звонки, управлять приложениями или дистанционно запускать камеру с помощью движений руки.

Здоровье и спорт

Отслеживание здоровья — один из главных акцентов. Watch Ultimate Design Royal Gold включают функцию Health Glance от Huawei, которая формирует сводку из 10 ключевых показателей здоровья примерно за 60 секунд. Среди них пульс, кислород в крови, уровень стресса и другие основные индикаторы. Часы также поддерживают GPS-навигацию, локальное хранение музыки и отслеживание активности для таких видов спорта, как бег, велоспорт и гольф.





Экстремальное использование

Для экстремальных условий смарт-часы имеют рейтинг для погружений на глубину до 150 метров. В них встроена функция подводной связи на основе сонара, которая позволяет дайверам отправлять простые сообщения под водой. Время автономной работы варьируется в зависимости от режима использования, с расширенными опциями для активного отдыха и дайвинга.

Huawei Watch Ultimate Design Royal Gold доступны в таких странах, как Испания, Франция и Германия, по цене 3299 евро через интернет-магазин Huawei. Запуск в Великобритании ожидается в ближайшие недели, объявленная цена составляет 2999,99 фунта стерлингов.