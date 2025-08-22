Huawei подтвердила дату запуска своего следующего крупного носимого устройства. Серия Huawei Watch GT 6 официально выйдет 19 сентября 2025 года. В преддверии релиза компания поделилась деталями дизайна смарт-часов.

Оба устройства сохранили восьмиугольный дизайн прошлогодних Watch GT 5 Pro. На изображении также заметны вращающаяся коронка и дополнительная кнопка с правой стороны.





Инсайдер Digital Chat Station утверждает, что базовая версия появится в цветах Brilliant Gold, Flowing Purple, Saddle Brown, Floating White и Phantom Black. В свою очередь, Watch GT 5 Pro будут доступны в оттенках Glacier Gray, Amber Brown, Titanium Silver, Field Green и Yadan Black.

Ожидается, что часы выйдут с корпусами от 41 мм до 46 мм, а также получат поддержку Star Flash или NearLink — беспроводной технологии для передачи данных на короткие расстояния.





Прошлогодняя серия Watch GT 5 принесла заметные улучшения: усовершенствованное отслеживание здоровья через систему TruSense, более точный GPS и улучшенный мониторинг сна.

Версия Pro предлагала премиальные материалы — титан и сапфировое стекло, поддержку ЭКГ, офлайн-карты и даже карты для гольф-площадок. Время автономной работы смарт-часов составляло до 14 дней в зависимости от модели и сценария использования.



