Huawei сделала сразу два громких анонса — компания показала премиальный мини-планшет MatePad Mini и линейку смарт-телевизоров MateTV, включая продвинутые модели MateTV Pro.

MatePad Mini получил 8,8-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2,560 × 1,600 точек (16:10), частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 1,800 нит и 10-битной цветопередачей. Есть версия Soft Light с уменьшенными бликами, а также поддержка стилуса M-Pencil Pro.





Планшет очень компактный: 198,6 × 127,3 × 5,1 мм и вес 255 г. Встроенная батарея на 6,400 мА·ч обеспечивает до 15,5 часов видео, а полная зарядка 66 Вт занимает около часа. Устройство работает на HarmonyOS 5.1, оснащено 12 ГБ ОЗУ и 256/512 ГБ памяти (Soft Light доступен только в старшей версии).

Поддерживаются голосовые вызовы, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.2, фирменная технология StarFlash и двусторонняя спутниковая связь BeiDou. Основная камера — 50 МП, дополненная 8-мегапиксельным ультрашириком, фронтальная — 32 МП. Есть сканер отпечатков в кнопке питания и стереодинамики.





Цены в Китае:

12/256 ГБ — 4,000 юаней ($560)

12/512 ГБ — 4,500 юаней

Доплата за Soft Light — 500 юаней

Доступные цвета: чёрный (Obsidian Black), белый (Snow White) и зелёный (Spruce Green).





Второй анонс — Huawei MateTV и MateTV Pro. Это умные телевизоры с HarmonyOS и Super miniLED-экранами. Pro-версия отличается антибликовым покрытием, поддержкой «плавающего» касания и улучшенной аудиосистемой (3.2.2 с 9 динамиками, мощность до 180 Вт).

Базовый MateTV имеет 2.2-систему с 6 динамиками (120 Вт). Для управления доступны пульт с функцией air mouse, стилус и игровой тач-контроллер с курками.





Цены в Китае: