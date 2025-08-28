Huawei анонсировала беспроводные наушники FreeBuds SE 4 — это первая модель линейки SE, получившая поддержку активного шумоподавления (ANC).

Наушники поддерживают многоуровневое шумоподавление с уменьшением внешнего шума до 24 дБ. Пользователи могут переключаться между режимами Ultra, General и Cozy в зависимости от окружающей обстановки. Также новинка оснащена системой из трёх микрофонов.





FreeBuds SE 4 получили 10-мм динамические драйверы и поддержку кодеков SBC, AAC и mSBC. По дизайну наушники и зарядный кейс почти не отличаются от предыдущего поколения FreeBuds SE 3. Каждый наушник весит всего 4,3 г.

По автономности заявлено до 50 часов воспроизведения вместе с кейсом. На одном заряде сами наушники работают до 7 часов с включённым ANC и до 10 часов без него. Внутри установлены аккумуляторы на 41 мА·ч для наушников и 510 мА·ч для кейса. Зарядка осуществляется через порт USB Type-C.





Среди других особенностей — Bluetooth 5.4, степень защиты IP54 для наушников и поддержка сенсорного управления.

Huawei FreeBuds SE 4 оценены в $79 и доступны в белом и чёрном цветах.



