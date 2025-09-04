Huawei официально представила в Китае новые наушники FreeBuds 7i, которые оцениваются в 599 юаней (около $84). Новинка доступна в трёх цветах: жемчужно-белом, тёмно-сером и розовом. FreeBuds 7i позиционируются как TWS-наушники среднего уровня с улучшенным шумоподавлением, более чёткой передачей голоса и поддержкой пространственного аудио.

Главное нововведение — система интеллектуального шумоподавления Smart Dynamic Noise Cancellation 4.0. Она использует три микрофона и камеру объёмом 8 мм² для гашения внешних шумов. Huawei заявляет о среднем уровне шумоподавления до 28 дБ, снижении задержки работы системы на 50% и адаптации к изменяющейся среде за 0,5 секунды.





Для повышения качества звонков в FreeBuds 7i добавлен костный микрофон в дополнение к основной микрофонной системе. AI-алгоритмы способны подавлять до 90 дБ фонового шума и снижать влияние ветра, что обеспечивает более чёткий захват голоса даже в шумных условиях.

За звук отвечают 11-миллиметровые динамические драйверы с четырьмя магнитами, обеспечивающие чистый голос и детализированное звучание. Есть 10-полосный эквалайзер и предустановки для настройки аудио под вкус пользователя. Поддерживается пространственный звук с отслеживанием движения головы, создающий эффект объёмного 360-градусного звучания. При этом обработка выполняется прямо на устройстве, что обеспечивает совместимость с разными платформами и сервисами.





Управлять наушниками можно голосом через ассистента Huawei Xiaoyi, а также с помощью жестов: кивком головы принять вызов, а лёгким покачиванием отклонить. Сенсорное управление позволяет регулировать громкость, переключать режимы ANC и управлять воспроизведением.

FreeBuds 7i поддерживают Bluetooth 5.4 и кодеки SBC, AAC, LDAC и L2HC 2.0, но не имеют поддержки LHDC и aptX. Для устройств на EMUI 10.1 и выше реализовано всплывающее окно сопряжения, а на HarmonyOS 3.0 доступна работа с несколькими устройствами.





Автономность составляет до 8 часов воспроизведения без ANC и 5 часов с ним. С зарядным кейсом время работы увеличивается до 35 часов без ANC или 20 часов с ним. Поддерживается быстрая зарядка: всего 10 минут дают до 4 часов прослушивания.

Каждый наушник весит 5,4 грамма, а кейс — 36,5 грамма. FreeBuds 7i имеют защиту IP54 от пыли и брызг.



