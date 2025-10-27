В рамках предварительного анонса Fitbit Coach компания Google подтвердила, что в 2026 году представит новое «аппаратное обеспечение Fitbit».

Google сообщила, что «в следующем году планируется запуск новых устройств Fitbit». Также персонализированный фитнес-коуч и обновлённое приложение Fitbit, которые переходят в режим предварительного тестирования уже завтра, получат полноценный релиз в 2026 году. Команда Fitbit отмечает, что впереди «по-настоящему захватывающий год».

Последним фитнес-трекером бренда стал Fitbit Charge 6, выпущенный в сентябре 2023 года, а более доступная модель Inspire 3 появилась в 2022-м, как и умные часы Versa 4 и Sense 2. Технически самым свежим устройством остаются детские часы Ace LTE на базе Wear OS, стоимостью $180.

Так как серия Pixel Watch уже достигла зрелого уровня развития, Google, вероятно, не будет выпускать больше смарт-часов на Fitbit OS. Однако развитие линейки трекеров выглядит вполне вероятным. Inspire 3 оценивается в $100, а Charge 6 — в $160 и продолжает успешную серию устройств.

Fitbit Coach не ограничен использованием только на Pixel Watch, поэтому выпуск более доступных моделей логичен — особенно учитывая, что флагманские часы Google стоят от $350. Основные преимущества фитнес-трекеров остаются прежними: до недели автономной работы, компактные размеры и совместимость с iOS.





Google сейчас продаёт Pixel Watch 3 прошлого года по цене от $250, а со скидками устройство можно найти за чуть больше $200 — именно в этом ценовом диапазоне ранее находились смарт-часы Fitbit. Тем не менее всегда остаётся аудитория, предпочитающая более спортивно-ориентированные или «ультра»-версии умных часов на Wear OS. Использование пластикового корпуса может сделать новое устройство легче и прочнее, а квадратная или прямоугольная форма поможет улучшить энергоэффективность и увеличить время автономной работы.