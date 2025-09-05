Google собирается выпустить новые продукты под брендом Nest. На презентации Pixel 10 компания ненавязчиво показала колонку Nest с поддержкой Gemini, а благодаря утечкам стало известно о новой камере и умном дверном звонке. Теперь в сети появились официальные изображения этих устройств — прямо из Google.

Ссылки на новинки были обнаружены в последней версии приложения Google Home. Там же нашли и изображения: Google Nest Cam Outdoor (кодовое имя linosa), Google Nest Cam Indoor (кодовое имя ustica) и Google Nest Doorbell (кодовое имя rhodes).





По данным утечек, Nest Cam Outdoor второго поколения будет доступна в цветах Snow и Hazel, а Nest Cam Indoor третьего поколения — в Snow, Berry и Hazel. Обе камеры должны получить поддержку 2K-разрешения и интеграцию с Gemini, а также функцию Zoom and Crop с цифровым зумом до 6х.

Nest Doorbell третьего поколения, в свою очередь, выйдет в цветах Snow, Hazel и Linen. Ожидается то же обновление до 2K, поддержка Zoom and Crop и интеграция с Gemini.





Кроме того, Google планирует переименовать платную подписку Nest Aware в Google Home Premium и добавить новый тариф — Google Home Premium Advanced.

Сроки анонса пока не раскрываются, но логично предположить, что компания представит устройства до сезона праздничных распродаж, чтобы они успели попасть в корзины покупателей.



