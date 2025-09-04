Пока внимание всего рынка приковано к скорому релизу Apple Watch Ultra 3 и iPhone 17, Garmin готовится выпустить свои новые смарт-часы — Fenix 8 Pro и Fenix 8 Pro MicroLED. Официальные продажи стартуют 8 сентября, всего за день до большого мероприятия Apple. Цены впечатляют: $1199 за стандартную версию и $1999 за модель с MicroLED-дисплеем.

Главной инновацией серии стала поддержка LTE и спутниковой связи. Впервые в часах Garmin реализована фирменная технология inReach, которая позволяет совершать звонки другим пользователям Fenix 8 Pro или через приложение Garmin Messenger, отправлять 30-секундные голосовые сообщения и делиться геопозицией даже в местах без сотового покрытия. Однако, в отличие от Apple Watch или Galaxy Watch, функция LTE здесь ограничена и не предлагает полноценную работу с операторами связи. Подписка на inReach обойдётся в $9,99 в месяц.





Версия Fenix 8 Pro MicroLED получила экран с пиковым значением в 4,500 нит, что делает её «самыми яркими смарт-часами в мире». Однако за это приходится платить временем работы — всего 10 дней против 27 у стандартной AMOLED-модели. При этом обе версии оснащены одинаковыми функциями: ЭКГ, мониторинг сна, показатели выносливости и подъёмов, персональные тренировки, предзагруженные топографические карты TopoActive и классический набор инструментов для здоровья и фитнеса.

Таким образом, Garmin делает ставку не столько на привычные функции здоровья, сколько на расширенные возможности связи и автономности. Стандартная модель с AMOLED-дисплеем выглядит более сбалансированным выбором, тогда как MicroLED-вариант рассчитан на тех, кто готов переплатить за рекордную яркость экрана.



