Компания Garmin выпустила два новых смарт-часы для пилотов — D2 Air X15 и D2 Mach 2. Оба устройства объединяют профессиональные авиационные функции с возможностями фитнес-трекера и умных часов.

Обе модели оснащены сенсорными AMOLED-дисплеями, встроенными динамиками и микрофонами, поддержкой голосовых команд и синхронизацией с бортовой электроникой самолета. Также часы предоставляют утренние авиационные сводки. Время автономной работы D2 Air X15 достигает 10 дней, а D2 Mach 2 — до 26 дней в режиме смарт-часов.

Часы можно подключить к приложению Garmin Pilot, которое отображает данные о полете, навигации и предупреждения экипажа. Также поддерживаются голосовые команды для запуска режима полета или запроса метеосводок (METAR). Пилоты могут записывать голосовые заметки с геометками во время полета, а через приложение Garmin Messenger отправлять и получать текстовые сообщения прямо с часов.

Модель D2 Air X15 получила 1,4-дюймовый AMOLED-дисплей, защищенный стеклом Gorilla Glass 3, стальной или графитовый ободок и черный силиконовый ремешок. Цвет циферблата автоматически меняется в зависимости от погодных данных METAR. Встроенный светодиодный фонарик оснащен белым и красным светом, включая режим Red Shift, безопасный для ночного зрения. Часы поддерживают функцию PlaneSync, позволяющую удаленно проверять состояние самолета — уровень топлива, заряд батареи и другие параметры.

Устройство поддерживает GPS-навигацию, HSI-индикатор, глобальную базу аэродромов, барометрический высотомер, прогнозы METAR/TAF, регистрацию полетов и другие функции. Среди инструментов для здоровья — ЭКГ, пульсоксиметр, отслеживание сна, стресса, дыхания, вариабельности сердечного ритма, гидратации и менструального цикла, а также рекомендации по борьбе с джетлагом. Фитнес-возможности включают анимированные тренировки, индивидуальные планы Garmin Coach, карты для гольфа и восстановительные метрики.





Версия D2 Mach 2 оснащена сапфировым стеклом, титановым ободком, металлической защитой сенсоров и влагозащищенными кнопками. Она предлагает самые детализированные авиационные карты Garmin — с отображением рельефа, взлетно-посадочных полос, воздушного пространства и погодных слоев. Часы могут отслеживать маршрут полета и уведомлять пилота о погодных условиях, если они превышают установленные личные лимиты.

Кроме авиационных функций, Mach 2 имеет режим для дайвинга с защитой до 40 метров, таймер «no-fly» и выпускается в двух вариантах: 47 мм с кожаным ремешком и 51 мм с титановым браслетом DLC, в комплекте идет дополнительный силиконовый ремешок.

Время автономной работы D2 Air X15 составляет до 10 дней в режиме смарт-часов и до 20 часов при активном GPS. D2 Mach 2 работает до 26 дней в режиме смарт-часов и до 58 часов с включенными GPS и SpO2.

Стоимость D2 Air X15 составляет 649,99 долларов, D2 Mach 2 в размере 47 мм — 1 349,99 долларов, а версия 51 мм — 1 499,99 долларов. Оба устройства уже доступны на официальном сайте Garmin.