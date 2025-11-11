Компания Google представила крупное обновление сервиса Google Photos, добавив целый ряд функций, основанных на искусственном интеллекте. Среди нововведений — возможность редактировать объекты и людей на фото, кнопка Ask для запросов к ИИ, шаблоны для создания новых изображений и расширенный поиск с поддержкой естественного языка.

Ранее Google внедрила редактирование по текстовым подсказкам на смартфонах серии Pixel 10 в августе. Теперь эта функция доступна пользователям iOS в США. С помощью голоса или текста можно описать желаемые изменения, а ИИ выполнит корректировки. Кроме того, на iOS появляется обновленный фоторедактор с упрощённым интерфейсом.

Одним из главных нововведений стал инструмент персонализированного редактирования, который распознает людей на снимках с помощью функции группировки лиц в Google Photos. В разделе «Help me edit» пользователь может ввести инструкции, применимые к конкретным людям на фото. Например, команда «Убери очки с Райлли, открой мне глаза, заставь Энгель улыбнуться и открой ей глаза» автоматически создаст соответствующие правки для каждого человека.

Также Google добавила в Photos свою ИИ-модель под названием Nano Banana. Она позволяет преобразовывать фотографии в новые стили, например в виде портрета эпохи Ренессанса или комикса.

Еще одно нововведение — шаблоны на основе искусственного интеллекта, которые дают возможность быстро преобразовать снимок в заданный формат. Благодаря Nano Banana стали популярны стили вроде ретро-портретов и фигурок-экшн. Функция появится на Android в разделе Create уже на следующей неделе в США и Индии — именно в этих странах технология используется чаще всего.





Кроме того, в интерфейсе приложения появится новая кнопка Ask. Она станет отправной точкой для выполнения различных ИИ-запросов: пользователь сможет узнать больше о фото, найти похожие снимки или отредактировать изображение с помощью текстовых подсказок. Приложение также будет предлагать подсказки для возможных действий. Кнопка Ask начнет появляться у пользователей в США на iOS и Android в ближайшее время.

Google также расширяет доступность своего ИИ-поиска по фото, впервые представленного в прошлом году. Теперь он будет работать более чем в 100 странах, включая Аргентину, Австралию, Бразилию, Чили, Колумбию, Индию, Индонезию, Японию, Мексику, Новую Зеландию, Саудовскую Аравию, Сингапур и Южную Африку. Поиск теперь поддерживает свыше 17 языков, среди которых арабский, бенгальский, французский, немецкий, хинди, индонезийский, итальянский, японский, португальский и испанский.