Компания Garmin официально представила серию Fenix 8 Pro, которая получила крупнейшее обновление за последние годы. Впервые в смарт-часах используется MicroLED-дисплей, а также добавлена поддержка LTE и спутниковой связи через технологию inReach.

MicroLED-дисплей с рекордной яркостью

Главная особенность Fenix 8 Pro — это первый в мире смарт-часы с MicroLED-экраном. Топовая версия с диаметром 51 мм оснащена 1,4-дюймовой панелью, выдающей до 4500 нит яркости за счет более чем 400 тысяч индивидуальных светодиодов.





Экран поддерживает полное цветовое отображение и ультраширокие углы обзора, оставаясь читаемым даже при прямом солнечном свете. Для пользователей, которым важнее автономность, доступны версии с AMOLED-дисплеем: они работают до 27 дней в режиме смарт-часов.

Дизайн и защита

Корпус Fenix 8 Pro соответствует военным стандартам прочности. Модель с MicroLED получила сапфировое стекло, титановую заднюю крышку и безель из DLC-титана. Часы выдерживают давление воды до 10 ATM и поддерживают рекреационные погружения на глубину до 40 метров.





Для удобства добавлен встроенный LED-фонарик, а кнопки получили индукционную конструкцию, защищающую от протечек.

Связь и навигация

Garmin Fenix 8 Pro оснащены поддержкой LTE, что позволяет звонить и отправлять сообщения прямо с часов. Для звонков используется приложение Messenger Calls, а функция LiveTrack дает возможность близким отслеживать ваше местоположение в реальном времени.





Через технологию Garmin inReach доступны двухсторонние спутниковые сообщения, чек-ины и SOS-сигналы. Для работы всех LTE- и спутниковых функций необходима активная подписка Garmin.

В навигационном плане часы предлагают предустановленные карты (TopoActive, гольф, горнолыжные и туристические трассы), пошаговые маршруты и технологию SatIQ, которая балансирует между точностью многодиапазонного GPS и энергопотреблением.





Функции для спорта и здоровья

Модель получила расширенный набор датчиков и функций для мониторинга состояния организма:

ЭКГ, Pulse Ox, контроль сна и дневных «пауэр-нэпов» , температура кожи, советник по борьбе с джетлагом;

, температура кожи, советник по борьбе с джетлагом; система Body Battery , показывающая уровень энергии;

, показывающая уровень энергии; поддержка более 100 спортивных режимов, включая триатлон, горные лыжи, маунтинбайк, теннис, дайвинг и ракеточные виды спорта.

Кроме того, Fenix 8 Pro оснащены Garmin Pay, встроенным плеером с поддержкой Spotify и других сервисов, а также динамиком и микрофоном для звонков. Объем встроенной памяти — 32 ГБ.

Цена и старт продаж

MicroLED-модель (51 мм) — $1999,99.

— $1999,99. AMOLED-версии — от $1299,99.

Предзаказы начнутся 8 сентября 2025 года, а глобальные поставки стартуют вскоре после этого.