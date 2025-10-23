Компания Fujifilm официально представила X-T30 III — новую версию своей популярной беззеркальной камеры среднего уровня. Новинка получила заметный прирост скорости, улучшенный автофокус и удобный диск выбора плёночных симуляций, позаимствованный у более продвинутых моделей вроде X-T50 и X-M5. Камера ориентирована на путешественников и уличных фотографов — она лёгкая, универсальная и при этом оснащена функциями, которые обычно встречаются у более дорогих устройств.

Первая версия X-T30 вышла в 2019 году, а обновлённая X-T30 II появилась в 2022 году, предложив лишь незначительные улучшения. В X-T30 III изменений значительно больше — модель получила тот же 26,1-мегапиксельный X-Trans сенсор, но теперь с новым процессором обработки изображений, который обеспечивает вдвое большую скорость работы и существенно повышает возможности съёмки видео.

Вес камеры остался практически прежним — всего 378 граммов. Главное визуальное изменение — новый диск для выбора плёночных симуляций, заменивший прежний режимный переключатель. Теперь можно быстро переключаться между различными цветопередачами вроде Reala Ace и Nostalgic Neg, а также сохранять собственные настройки.

Управление камерой традиционно для Fujifilm остаётся богатым на кнопки и механические элементы, что понравится опытным пользователям, но может показаться сложным новичкам. Экран по-прежнему только наклоняется (а не поворачивается), а электронный видоискатель на 2,36 млн точек остался без улучшений. Встроенной стабилизации изображения (IBIS) камера не получила, поэтому для видео лучше использовать объективы с оптической стабилизацией (OIS) или электронную стабилизацию.

Скорость серийной съёмки осталась прежней — 8 кадров в секунду с механическим затвором и 20 кадров в секунду с электронным. Однако благодаря новому процессору и улучшенному автофокусу теперь больше снимков будут в фокусе.





X-T30 III теперь может записывать 6.2K-видео при 30 кадрах в секунду с использованием всей площади сенсора (прежде максимум был 4K/30p). Также доступна съёмка в 4K/60p с небольшим кропом 1.18x и запись с глубиной цвета 10 бит для увеличения динамического диапазона. Из минусов — отсутствие стабилизации в корпусе, неудобный разъём микрофона 2,5 мм и экран, который не поворачивается вбок, что делает модель не самой удобной для влогеров.

Из других особенностей — порт microHDMI для вывода RAW-видео, слот под одну SD-карту (к сожалению, только UHS-I), улучшенное время автономной работы до 425 снимков на одном заряде. Вместе с камерой Fujifilm представила новый объектив Fujinon XC13-33mm F3.5-6.3 OIS с ультрашироким зумом, эквивалентным 20-50 мм в полном кадре.

Fujifilm X-T30 III уже доступна для предзаказа по цене $999 в трёх цветах — чёрном, графитовом и серебристом. Поставки начнутся в ноябре 2025 года. Новый объектив XC13-33mm F3.5-6.3 OIS поступит в продажу примерно в то же время по цене $399.