Российский бренд Elari совместно с официальным дистрибьютором diHouse представил две новые модели смарт-часов – Elari Watch SE и Elari Watch GT. Устройства уже доступны на российском рынке и сочетают широкий набор функций, интеграцию с платформой «Мой Фитнес» и доступную цену.

Elari Watch SE: функциональность по доступной цене

Elari Watch SE рассчитаны на пользователей, которым нужен максимальный набор возможностей без переплаты. Часы получили крупный экран диагональю 50 мм и батарею на 270 мАч, обеспечивающую до 30 дней работы в режиме ожидания.





Модель поддерживает управление голосовым помощником, защищена от пыли и влаги, а также может использоваться как Bluetooth-гарнитура. Смарт-часы позволяют принимать и совершать звонки, синхронизировать контакты смартфона и управлять уведомлениями.

Для занятий спортом предусмотрено более 100 режимов активности: от бега и йоги до скалолазания и гребли. Встроенные датчики отслеживают пульс, уровень кислорода в крови, качество сна, а также напоминают о приеме лекарств. Устойчивое соединение обеспечивает модуль Bluetooth 5.3.





Elari Watch GT: смарт-часы с GPS и защитой 5ATM

Elari Watch GT получили круглый IPS-экран диагональю 33 мм с плотностью 391 ppi и встроенный GPS-модуль с поддержкой систем GPS, BDS, ГЛОНАСС, Galileo и QZSS. Это позволяет точно фиксировать маршруты тренировок.

Аккумулятор емкостью 350 мАч обеспечивает до 30 дней работы в режиме ожидания. Часы соответствуют стандарту водонепроницаемости 5ATM, что позволяет использовать их под дождем, в душе и даже при плавании в бассейне.





Устройство поддерживает более 100 спортивных режимов, включая бег, велосипед, йогу и другие виды активности. Датчики здоровья отслеживают пульс, насыщение крови кислородом и сон. Также доступна функция напоминания о приеме лекарств.

Управление настройками, уведомлениями и экранами осуществляется через мобильное приложение Elari Wear, которое также позволяет анализировать динамику тренировок.





Интеграция с платформой «Мой Фитнес»

Ключевое отличие новых моделей – поддержка федеральной фитнес-платформы «Мой Фитнес». Сервис создан для вовлечения россиян в регулярные спортивные активности и популяризации здорового образа жизни.

Пользователи Elari Watch SE и GT могут: