Устройство для умного дома от Apple, которое может выйти уже весной, получит небольшой дисплей, динамики и роботизированную поворотную базу с акцентом на ИИ-функции.

Домашний хаб, который Apple планирует выпустить уже этой весной, имеет «роботизированную поворотную базу», сообщает Уэйн Ма из The Information. Ма упомянул новую деталь в материале, описывающем работу Apple над ИИ-брошью.

Устройство с небольшим дисплеем и роботизированной базой может выйти весной 2026 года

Впервые упоминается функция поворота — ранее описывалась только стационарная база в стиле HomePod mini

Возможная связь с планируемым настольным роботом Apple на 2027 год

Новая деталь в слухах о домашнем хабе

«Apple также работает над домашним продуктом с небольшим дисплеем, динамиками и роботизированной поворотной базой, разработанным с сильным акцентом на функции ИИ. Это устройство может быть выпущено уже этой весной, по словам двух осведомлённых людей», — пишет Ма.

О домашнем хабе ходило много слухов, поскольку его должны были запустить в 2025 году, но до сих пор ни одна утечка не предполагала, что он получит поворотную роботизированную базу. Марк Гурман из Bloomberg ранее говорил, что Apple разрабатывает две версии хаба: одну для крепления на стену, другую — с базой-динамиком в стиле HomePod mini, которую можно разместить на столе или столешнице.

Путаница с настольным роботом

Ни одно предыдущее описание базы домашнего хаба не предполагало какой-либо функции поворота или роботизированных элементов. Более того, формулировка звучит похоже на то, как Гурман описывал настольный робот Apple, который станет продолжением домашнего хаба в 2027 году.





Гурман говорил, что настольный робот получит дисплей в стиле iPad, установленный на тонкой роботизированной руке, которая позволит дисплею наклоняться вверх и вниз и вращаться на 360 градусов. Устройство сможет переориентироваться, чтобы смотреть на того, кто говорит, и, по слухам, получит «визуальную личность».

Ма не вдавался в подробности о назначении роботизированной поворотной базы или о том, как она будет работать, но предположительно она сможет поворачиваться к людям. Домашний хаб должен иметь набор датчиков, позволяющих определять присутствие человека в комнате.

Запуск вместе с обновлённой Siri

Ожидается, что домашний хаб запустят в ближайшие месяцы, примерно в то время, когда Apple представит iOS 26.4 с обновлённой версией Siri.