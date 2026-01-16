Компания DJI официально анонсировала профессиональный стабилизатор DJI RS 5, сделав упор на более умное отслеживание объектов и удобство съёмки одним оператором. Новинка была представлена в Китае и поступила в предзаказ по цене от 3 099 юаней. Вместо радикального редизайна DJI сосредоточилась на практичных улучшениях уже хорошо знакомой линейки RS.

Ключевым нововведением стал модуль RS Enhanced Intelligent Tracking. Это магнитно крепящееся устройство выводит изображение прямо на сенсорный экран стабилизатора и позволяет оператору просто коснуться нужного объекта для активации трекинга. Система умеет отслеживать людей, автомобили и домашних животных на расстоянии до 10 метров и способна быстро «подхватывать» объект снова, даже если тот на короткое время пропадает из кадра. Экранный способ управления снижает необходимость в жестах или внешних контроллерах.

DJI также улучшила моторы — заявлен рост пиковой тяги до 50%. В паре с ними работает пятое поколение алгоритма стабилизации, которое лучше справляется с резкими изменениями направления движения и вертикальной съёмкой.

С точки зрения эргономики RS 5 получил встроенный электронный адаптер для более удобной работы одной рукой и съёмки с низких ракурсов. На экране появился индикатор стабильности по оси Z в реальном времени, помогающий оператору контролировать вертикальные колебания при движении. Переключение между альбомной и портретной ориентацией теперь происходит быстрее и не требует дополнительных аксессуаров.

При массе всего 1,46 кг (включая рукоятку и быстросъёмную площадку) стабилизатор выдерживает нагрузку до 3 кг. Регулируемые ручки выравнивания на всех осях и складная система фиксации ускоряют балансировку и транспортировку. Время автономной работы достигает примерно 14 часов, а быстрая зарядка занимает около одного часа. Опциональный аккумулятор повышенной ёмкости позволяет увеличить время работы до 30 часов.





Базовая версия DJI RS 5 стоит 3 099 юаней, а расширенный комплект — 3 899 юаней. Предзаказы уже открыты на китайском рынке.