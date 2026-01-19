Компания DJI официально выпустила в Китае новую портативную электростанцию Power 1000 Mini. Новинка стала заметно компактнее предыдущей модели и получила ряд практичных улучшений, включая выдвижной кабель USB-C, два розеточных выхода переменного тока и встроенную LED-подсветку. Устройство также поддерживает быструю зарядку и несколько способов пополнения энергии, в том числе от солнечных панелей.

DJI Power 1000 Mini вышла спустя несколько месяцев после релиза Power 1000 V2, которая появилась на международных рынках, включая Европу, летом 2025 года. По словам компании, новая модель является «самым портативным устройством» в линейке DJI Power.

Габариты Power 1000 Mini составляют 314 × 212 × 216 мм, а вес — 11,5 кг. Для сравнения, Power 1000 V2 значительно крупнее (448 × 225 × 230 мм) и тяжелее — 14,2 кг. Благодаря этому Mini-версия лучше подходит для поездок, кемпинга и мобильного использования.

Как и старшая модель, Power 1000 Mini оснащена литий-железо-фосфатной (LiFePO₄) батареей ёмкостью около 1 000 Вт·ч. DJI заявляет, что аккумулятор сохраняет не менее 80% ёмкости после 4 000 циклов зарядки. Система быстрой зарядки позволяет полностью зарядить станцию всего за 75 минут, а до 80% — менее чем за один час. Поддерживаются зарядка от сети переменного тока, через USB-C и от солнечных панелей.

Одним из ключевых нововведений стал выдвижной USB-C кабель с мощностью до 100 Вт. Кроме него, электростанция оснащена ещё одним USB-C портом на 100 Вт, двумя USB-A портами по 12 Вт и двумя розетками переменного тока. В отличие от Power 1000 V2, количество AC-выходов здесь уменьшено вдвое. Максимальная выходная мощность составляет 1 000 Вт, при поддержке непрерывной нагрузки до 800 Вт.





Дополнительно Power 1000 Mini получила встроенный LED-фонарь и интегрированную ручку для удобной переноски.

В Китае DJI Power 1000 Mini поступила в продажу по цене 2 499 юаней (примерно $359). Пока неизвестно, когда устройство появится на других рынках.