Casio выпустит новую лимитированную модель G-SHOCK MRG-B2000KT-3A, вдохновлённую японским оружейным искусством. Часы созданы в духе самурайских мечей и украшены вручную гравированным фениксом. Тираж составит всего 800 экземпляров по всему миру.

Самурайская эстетика и ручная работа

Дизайн MRG-B2000KT-3A отсылает к куругане-цуба — гарде меча, которая защищала руку воина и со временем превратилась в художественный элемент. Безель часов украшен фениксом, созданным мастером Масao Кобаяси в технике shishiai-bori. Этот традиционный метод высокорельефной гравировки включает ковку, резьбу и тонирование, благодаря чему каждый экземпляр уникален.

Феникс Hōō в японской мифологии символизирует мир, процветание и мудрость. Тема птицы отражена и в оформлении циферблата, и в декоративных элементах коробки.

Конструкция и материалы

Корпус и безель выполнены из титана Ti64, прошедшего рекристаллизацию для прочности и устойчивости к царапинам. Поверхность покрыта бронзовым DLC-слоем с грубой геометрической текстурой. Размер — 54,7 × 49,8 × 16,9 мм, вес — около 138 г.

Ремешок изготовлен из фторкаучука, который отличается износостойкостью и влагозащитой. Циферблат прикрыт сапфировым стеклом с двусторонним антибликовым покрытием. Все металлические элементы — заводная головка, кнопки и застёжка — также имеют DLC-покрытие.





Водозащита заявлена до 200 м, модель соответствует стандартам G-SHOCK по ударопрочности и защите от магнитных полей.

Функциональность

Внутри установлен модуль Casio 5625 с солнечным питанием Tough Solar, Bluetooth и радиосинхронизацией Multiband 6. Часы поддерживают двойное время, мировой таймер на 27 зон, секундомер и таймер до 24 часов, будильник и автоматический календарь до 2099 года. Есть подсветка Super Illuminator, система Smart Access и функция коррекции положения стрелок.

При полном заряде аккумулятор работает около пяти месяцев без подзарядки или до 26 месяцев в режиме энергосбережения. Точность хода — ±15 секунд в месяц без синхронизации.

Дата выхода и цена

Casio традиционно выпускает лимитированные MR-G с акцентом на японское ремесло: модели MRG-B2000BG-3A и MRG-B2000RG-3A продавались по $3300, а эксклюзивная MRGB2000JS1A стоила $8000. Новинка MRG-B2000KT-3A, по оценкам, обойдётся дороже $5000.

Премьера ожидается до конца года. Все 800 экземпляров будут пронумерованы и получат уникальный безель, что делает модель одной из самых редких и коллекционных в истории G-SHOCK.