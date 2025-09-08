Ayaneo открыла предзаказы на новый мини-ПК AM01S, который уже собрал более 260 % от заявленной цели на Indiegogo. Устройство выделяется необычным дизайном: сверху корпуса расположен маленький 4-дюймовый сенсорный экран, который можно откинуть под углом до 80 градусов.

Мини-ПК с экраном для мониторинга и управления

Несмотря на компактные размеры, Ayaneo AM01S получил функциональный дисплей. Его можно использовать как отдельный монитор для Windows или как вспомогательную панель AYASpace. На экране отображаются системный мониторинг, цифровые часы, панель управления громкостью и другие элементы.





Компания позиционирует устройство как удобный инструмент для домашних и рабочих сценариев, а также как ретро-гаджет в стиле компактных консолей.

Характеристики Ayaneo AM01S

В максимальной конфигурации мини-ПК оснащается процессором AMD Ryzen AI HX 370 и графикой Radeon 890M. Встроенный ускоритель ИИ обеспечивает до 50 TOPS вычислительной мощности. Также доступна версия с процессором Ryzen 7 8745HS.





Для обеих моделей предлагаются варианты:

barebones (без RAM и накопителя);

версия с 32 ГБ оперативной памяти и SSD на 1 ТБ;

топовая модификация HX 370 — с SSD до 2 ТБ.

Корпус доступен в классическом цвете Retro White и в лимитированной версии «B. Duck».





Цена и доступность

Стоимость Ayaneo AM01S в конфигурации с Ryzen 7 8745HS, 32 ГБ RAM и SSD на 1 ТБ составляет $499. Цены на другие версии зависят от выбранного процессора, объёма памяти и оформления корпуса.

Пока устройство остаётся на стадии краудфандинга. Ayaneo предупреждает, что участие в кампании — это не покупка, а поддержка проекта. Условия Indiegogo не гарантируют возврат средств, поэтому компания рекомендует делать взносы осознанно.



