Немецкая компания Aqua Computer представила контроллер для видеокарт NVIDIA с разъемом 12V-2×6. Главная особенность устройства заключается в том, что оно предотвращает расплавление проблемных контактов питания без необходимости аварийного отключения системы.

В отличие от ранее выпущенных «предохранителей» других производителей, новое решение не отключает питание графического процессора при первых признаках неисправности, а перенаправляет нагрузку между контактами питания. При превышении силы тока на любой из линий значения в 7,5 А адаптер равномерно распределяет ее между остальными разъемами.

Для оптимизации распределения мощности в AMPINEL используется шестислойная плата, а разъем для питания видеокарты имеет дополнительное усиление, гарантирующее надежный контакт.

Состояние цепи питания отображается как на встроенном дисплее, расположенном на плате, так и в специализированном программном обеспечении. Эта утилита также уведомляет пользователя о любых проблемах с графическим процессором. Можно настроить получение уведомлений на смартфон, если пользователь находится вне дома.

В критической ситуации специальная программа может закрыть приложение, создающее чрезмерную нагрузку на видеокарту. Если это не поможет, цепь питания будет разорвана, что предотвратит расплавление контактов. Адаптер AMPINEL скоро поступит в продажу в Европе по цене 79 евро (7 500 руб.).



