Apple работает над компактным носимым устройством с искусственным интеллектом, которое по форме напоминает утолщённый AirTag. Гаджет получит две камеры, три микрофона, динамик и беспроводную зарядку. Выход на рынок возможен в 2027 году с объёмом производства 20 миллионов штук.

Устройство выглядит как тонкий плоский диск с алюминиево-стеклянным корпусом и физической кнопкой на боку.

Зарядка происходит через магнитный индуктивный интерфейс, аналогичный системе Apple Watch.

Проект находится на ранней стадии и может быть отменён.

Технические характеристики ИИ-значка Apple

Издание The Information описывает устройство как тонкий плоский круглый диск с корпусом из алюминия и стекла. В гаджет встроены две камеры: стандартная и широкоугольная. Они предназначены для фото- и видеосъёмки окружающей обстановки. Три микрофона обеспечивают запись звука, а встроенный динамик воспроизводит его.

На одной из граней располагается физическая кнопка управления. Для зарядки используется магнитный индуктивный интерфейс, аналогичный тому, что применяется в Apple Watch.

Связь с обновлением Siri и партнёрством с Google

Публикация совпала с отчётом Bloomberg о планах Apple превратить Siri в чат-бота, работающего по принципу ChatGPT. Недавно также стало известно, что искусственный интеллект Google Gemini будет обеспечивать работу ИИ-функций Siri. Эти новости указывают на стремление компании занять более чёткую позицию на рынке генеративного ИИ.

Напомним, что схожее устройство в 2023 году выпустила компания Humane. Её AI Pin потерпел коммерческий провал и стал одним из самых неудачных гаджетов года.





Визуальный концепт Apple AI pin. Изображение сгенерировано в ChatGPT

Вопросы конфиденциальности и сроки выпуска

Apple традиционно позиционирует себя как компанию, ориентированную на защиту приватности. Возникает вопрос, как производитель объяснит пользователям концепцию устройства, которое фактически является скрытой записывающей камерой.

Примечательно, что в App Store по-прежнему доступно приложение Grok, которое позволяет создавать реалистичные дипфейки с раздеванием реальных людей. Это противоречит собственным правилам Apple, запрещающим подобные программы.

По данным The Information, Apple может выпустить свой ИИ-значок уже в 2027 году. Компания настолько уверена в успехе устройства, что планирует произвести около 20 миллионов единиц на старте продаж. Однако проект находится на очень ранней стадии и может быть отменён.