Apple приостанавливает выпуск упрощённого Vision Pro и направляет ресурсы на создание умных очков с искусственным интеллектом, чтобы конкурировать с Meta* и другими технологическими компаниями.

Apple решила отложить работу над гарнитурой N100, более лёгкой и доступной версией Vision Pro, запуск которой планировался в 2027 году. Вместо этого компания сосредоточила усилия на двух проектах очков дополненной реальности с элементами AI. Bloomberg сообщает, что внутренним командам уже обозначены новые приоритеты.

Первое устройство, известное как N50, не будет иметь собственного дисплея и сможет работать только вместе с iPhone. Apple рассчитывает показать прототип в 2025 году, а релиз намечен на 2027-й. Вторая модель, изначально запланированная на 2028 год и оснащённая встроенным экраном, теперь получила ускоренные сроки разработки.

Meta*, запустившая линейку Ray-Ban Stories ещё в 2021 году, укрепила позиции в сегменте с помощью обновлённых очков Ray-Ban Meta* в 2023 году. Последняя версия без дисплея получила более ёмкую батарею, улучшенные камеры и спортивные модели оправ, что позволило компании удержать лидерство.

Google также разрабатывает AI-очки на базе Android XR и ассистента Gemini. Их выход ожидается в 2025–2026 годах в партнёрстве с Warby Parker и Gentle Monster. Кроме того, OpenAI совместно с бывшим главным дизайнером Apple Джони Айвом работает над собственным устройством на базе искусственного интеллекта.





Поворот Apple отражает общий тренд в индустрии: ведущие игроки смещают фокус на носимые устройства с генеративным AI, постоянным подключением и удобным интерфейсом. Vision Pro остаётся флагманом сегмента смешанной реальности, но высокая цена и ограниченная портативность сдерживают продажи.

Ставка сделана на очки с искусственным интеллектом как на более лёгкий и масштабируемый продукт для массового рынка. Однако конкуренция с Meta*, уже захватившей инициативу, остаётся серьёзным вызовом.

* Принадлежит компании Meta, она признана экстремистской организацией в РФ и её деятельность запрещена.